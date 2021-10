Gf Vip, i vipponi festeggiano Carmen Russo per il suo compleanno (Di domenica 3 ottobre 2021) Carmen Russo festeggia il suo compleanno: serata all’insegna dei festeggiamenti e del divertimento dentro la casa di Cinecittà Carmen Russo e il compleanno al Gf Vip: Jo Squillo dj della serata, e i vipponi insieme hanno preparato la festa a sorpresa per Carmen Russo che oggi, domenica 3 ottobre, compie gli anni. Dopo la mezzanotte di ieri il brindisi e i festeggiamenti: i vip nella casa di Cinecittà si sono scatenati a ballare tutta la serata. C’è chi balla, c’è chi si tuffa in piscina vestito. E per una serata sono state abbandonate incomprensioni e liti dentro la casa di Cinecittà. Infatti i concorrenti sono tutti insieme e sembrano divertirsi. Leggi anche–> Gf Vip, critiche su Alfonso Signorini e c’è chi vuole abbandonare il ... Leggi su 361magazine (Di domenica 3 ottobre 2021)festeggia il suo: serata all’insegna dei festeggiamenti e del divertimento dentro la casa di Cinecittàe ilal Gf Vip: Jo Squillo dj della serata, e iinsieme hanno preparato la festa a sorpresa perche oggi, domenica 3 ottobre, compie gli anni. Dopo la mezzanotte di ieri il brindisi e i festeggiamenti: i vip nella casa di Cinecittà si sono scatenati a ballare tutta la serata. C’è chi balla, c’è chi si tuffa in piscina vestito. E per una serata sono state abbandonate incomprensioni e liti dentro la casa di Cinecittà. Infatti i concorrenti sono tutti insieme e sembrano divertirsi. Leggi anche–> Gf Vip, critiche su Alfonso Signorini e c’è chi vuole abbandonare il ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, nella notte la rivolta contro Alfonso Signorini: alcuni vipponi pronti a lasciare la Casa - redazionerumors : #gfvip ?? Gli uomini della casa più spiata d'Italia non sono meno sexy delle vippone e in acqua mettono in mostra fi… - redazionerumors : #gfvip Grande Fratello Vip, i vipponi si trasformano in statue e il risultato è da capogiro: che fisico ragazzi - _DAGOSPIA_ : CON OPINIONISTE COSÌ, CHI HA BISOGNO DI VIPPONI - SE NELLA CASA DEL 'GRANDE FRATELLO VIP' LE...… -