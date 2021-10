Fuga di gas ed esplosione all’alba distruggono l’abitazione | feriti uno e grave

Advertising

emergenzavvf : All’alba un #incendio, preceduto da un’esplosione causata da una fuga di gas, ha interessato una cascina a Saviglia… - MediasetTgcom24 : Fuga di gas nel Cuneese, esplosione in una cascina nella notte #Savigliano - clawin8 : @jaqquo @MikiAV8BHarrier @GuidoCrosetto Ma ti pare che mettano dell'isolante non ignifugo sopra dei cavi elettrici?… - MEcosocialista : @jakubjz420 @romacapitalenet @comuneroma Non è possibile che sia stato un incendio sotto. Né una fuga di gas. Il… - sologiuma : RT @nonnagri: @Patty66509580 @francotaratufo2 @ultimora L'azienda erogatrice del gas nega qualsiasi fuga -

Ultime Notizie dalla rete : Fuga gas

Genova24.it

Nuovo tentativo diMilano con Thomas (6) e il primo canestro di Cipolla, ma grande reazione ...chiacchierate a Piacenza Si barrica armato di coltelli e minaccia di far esplodere la casa col, ...Genova. Una grossadiè stata segnalata questo pomeriggio in via Bobbio, in val Bisagno, all'altezza del civico 2, poco distante dal distributore di benzina.La fuga è avvenuta in uno degli alloggi, dove in quel momento erano presenti due persone, entrambe rimaste ferite, in particolare un uomo di circa 60 anni, travolto in pieno dalla deflagrazione. L'abi ...Un'altra fuga di gas, dovuta forse a un malfunzionamento di un impianto Gpl, è stata probabilmente la causa dell'esplosione, nella notte tra sabato 2 e domenica 3 ottobre, di una cascina a Savigliano, ...