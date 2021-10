Dayane Mello, Le Iene volano in Brasile: cosa sta per accadere? (Di domenica 3 ottobre 2021) Dayane Mello vittima di molestie davanti a tutti. Dall’Italia arrivano i soccorsi. Nel ranch de La Fazenda l’entusiasmo è alle stelle. I concorrenti non si sono trattenuti dal bere e così trasportati dall’alcol e dalla musica a palla tutti i concorrenti non sono riusciti a contenere l’entusiasmo, bevendo anche più del dovuto. Idem Dayane Mello L'articolo provIene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 3 ottobre 2021)vittima di molestie davanti a tutti. Dall’Italia arrivano i soccorsi. Nel ranch de La Fazenda l’entusiasmo è alle stelle. I concorrenti non si sono trattenuti dal bere e così trasportati dall’alcol e dalla musica a palla tutti i concorrenti non sono riusciti a contenere l’entusiasmo, bevendo anche più del dovuto. IdemL'articolo provda Inews.it.

