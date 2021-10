Dall’ortofrutta al pallone | Dino Manuzzi fa grande il Cesena

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, 3 ott – “Gente libera, sincera, entusiasta che viveva il gioco del calcio non solo come passione ma come promozione sociale: ha dato il suo forte contributo alla crescita della piccola patria divenuta nel tempo città ricca e fascinosa. Prima c’erano la Biblioteca Malatestiana e il Teatro Bonci, poi ci fu posto anche per la Fiorita dove si esibiva la squadra che portò a tutta la Romagna le visite aristocratiche della Juventus, dell’Inter, del Milan e del Bologna. Il piùspettacolo del mondo”. Parole di Italo Cucci, chiamato direttamente dall’allora presidente a raccontare le imprese di quello che il saggista amava definire il piccolo Brasile.Stiamo parlando del fu Associazione Calcio– oggi, in seguito al bruciante fallimento del 2018, la denominazione è cambiata nello stridente Football Club – la più importante compagine pedatoria ...