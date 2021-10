CorSport: quale altra squadra di Serie A, oltre all’Inter, può cambiarne quattro per rientrare in partita? (Di domenica 3 ottobre 2021) “La prepotenza con cui Inzaghi ha capovolto la partita cambiando quattro giocatori nello stesso minuto (il 57’) conferma che l’Inter, nonostante le cessioni di Hakimi e Lukaku e l’addio di Conte, è ancora una squadra da scudetto. Forse è anche la più forte in assoluto, come rosa, quindi la favorita”. Lo scrive, sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma. Quando la squadra era sotto di un gol, Inzaghi ha mandato in campo Vidal, Darmian, Dimarco e Dzeko ed ha risolto tutto. “Chi mai, nel campionato italiano, può fare sostituzioni del genere quando la propria squadra non sa come rientrare in partita?”. Resta il dubbio, però, di come avrebbe reagito l’Inter se fosse rimasta in 10 per l’espulsione di Handanovic, che anche Dalla Palma considera sacrosanta e che solo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 ottobre 2021) “La prepotenza con cui Inzaghi ha capovolto lacambiandogiocatori nello stesso minuto (il 57’) conferma che l’Inter, nonostante le cessioni di Hakimi e Lukaku e l’addio di Conte, è ancora unada scudetto. Forse è anche la più forte in assoluto, come rosa, quindi la favorita”. Lo scrive, sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma. Quando laera sotto di un gol, Inzaghi ha mandato in campo Vidal, Darmian, Dimarco e Dzeko ed ha risolto tutto. “Chi mai, nel campionato italiano, può fare sostituzioni del genere quando la proprianon sa comein?”. Resta il dubbio, però, di come avrebbe reagito l’Inter se fosse rimasta in 10 per l’espulsione di Handanovic, che anche Dalla Palma considera sacrosanta e che solo ...

Ultime Notizie dalla rete : CorSport quale La moviola del CorSport: che scarso Kruzliak, senza VAR sarebbe stata una catastrofe Ridicolo il rigore dato allo Spartak, sul quale anche è stato decisivo il Var.

CorSport - 'Senza paura al Palermo non piace, ma alla fine Brunori...' Un match nel quale i rosa si rendono protagonisti di uno 'sprint micidiale' con i gol di Silipo e Valente arrivati subito a inizio incontro e che mettono la partita in discesa. L'espulsione di Giunta ...

Corsport - Gelo Insigne Tutto Juve Corsport - Formula Allegri La Juventus si aggiudica il derby di Torino grazie ad una rete di Manuel Locatelli nel secondo tempo: è la terza vittoria i di fila in campionato. Il Corriere ...

Vlahovic, qual è il sentire dei tifosi? Lo sfogo di Commisso fa breccia A chiederselo è La Nazione che si concentra sulla partita di domani col Napoli. Niente striscioni, dunque, o cori di sorta per Vlahovic, sul quale la piazza continua a nutrire fiducia Il duro sfogo di ...

