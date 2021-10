Classifica ATP Jannik Sinner dopo la vittoria a Sofia: best ranking e Shapovalov nel mirino (Di domenica 3 ottobre 2021) Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 250 di Sofia, sconfiggendo il francese Gael Monfils in una finale a senso unico. Il tennista italiano si è imposto brillantemente col punteggio di 6-3, 6-4 sul cemento indoor della capitale bulgara ed è così riuscito a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. L’altoatesino ha messo le mani sul terzo titolo stagionale (dopo l’ATP 250 di Melbourne e l’ATP 500 di Washington), riuscendo così a confermarsi al 14mo posto del ranking ATP. Il 20enne occupava questa posizione già all’inizio della settimana ed è riuscito a mantenerla grazie al sigillo ottenendo a Sofia: si tratta del suo best ranking, il miglior piazzamento in carriera nella graduatoria internazionale. Jannik Sinner ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021)ha vinto il torneo ATP 250 di, sconfiggendo il francese Gael Monfils in una finale a senso unico. Il tennista italiano si è imposto brillantemente col punteggio di 6-3, 6-4 sul cemento indoor della capitale bulgara ed è così riuscito a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. L’altoatesino ha messo le mani sul terzo titolo stagionale (l’ATP 250 di Melbourne e l’ATP 500 di Washington), riuscendo così a confermarsi al 14mo posto delATP. Il 20enne occupava questa posizione già all’inizio della settimana ed è riuscito a mantenerla grazie al sigillo ottenendo a: si tratta del suo, il miglior piazzamento in carriera nella graduatoria internazionale....

