Bologna-Lazio, un big non recupera! Le ultime (Di domenica 3 ottobre 2021) Quest'oggi andrà in scena la sfida tra Bologna e Lazio, alle 12:30 allo stadio Renato Dall'Ara. Problemi per il tecnico Maurizio Sarri, che dovrà fare a meno del suo bomber, Ciro Immobile, fermo per infortunio. Immobile Lazio infortunio Secondo il Corriere di Roma, al suo posto agirà uno tra Pedro e Muriqi. LEGGI ANCHE: Italia, Mancini ha scelto il sostituto di Immobile L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

