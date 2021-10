Andreazzoli | ' Pellegrini? Io ne vorrei quattro o cinque'

(Di domenica 3 ottobre 2021) ROMA - Ai microfoni di DAZN Aurelioha commentato così il ko del suo Empoli , 2 - 0, in casa della Roma . " La partita stava andando come doveva andare e abbiamo piazzato le prime due ...

ROMA - Ai microfoni di DAZN Aurelioha commentato così il ko del suo Empoli , 2 - 0, in casa della Roma . " La partita stava ...rispetto all'equilibrio perso solo nel gol di" .La squadra giallorossa ha battuto all'Olimpico l'Empoli di2 - 0 grazie alle reti die Mkhitaryan : tre punti fondamentali per dimenticare la delusione del derby e lavorare ...%%excerpt%% L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli è rimasto soddisfatto della prestazione dei suoi calciatori nonostante la sconfitta per 2-0 contro la Roma ...Abbiamo affrontato una squadra molto forte, ma l'Empoli mi è piaciuto per aver fatto un passo avanti rispetto all'equilibrio perso solo nel gol di Pellegrini". E a proposito del capitano della Roma, ...