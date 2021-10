Torino-Juventus 0-1, Allegri: “Sarebbe stato un peccato non vincere, ora abbiamo lo spirito giusto” (Di sabato 2 ottobre 2021) “Credo che nelle ultime settimane abbiamo trovato lo spirito giusto, la voglia di difendere quando c’è bisogno di difendersi. Mi Sarebbe dispiaciuto non vincere una partita giocata così, forse la migliore, dopo il primo tempo contro il Milan”. Così Massimiliano Allegri dopo Torino-Juventus, derby risolto nel finale dal gol di Locatelli. Ai microfoni di Dazn, il tecnico juventino continua: “Dobbiamo migliorare nel palleggio. Nel primo tempo abbiamo perso troppe palle. Nel secondo loro sono calati e noi ci siamo mossi di più“. Sui singoli: “Locatelli si è inserito bene, è bravo e ha tecnica. Kean ha fatto bene, tranne qualche palla persa di troppo. Vicino all’area è devastante. De Ligt deve migliorare nell’aggressività, ma è giovane e lo ... Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) “Credo che nelle ultime settimanetrovato lo, la voglia di difendere quando c’è bisogno di difendersi. Midispiaciuto nonuna partita giocata così, forse la migliore, dopo il primo tempo contro il Milan”. Così Massimilianodopo, derby risolto nel finale dal gol di Locatelli. Ai microfoni di Dazn, il tecnico juventino continua: “Dobbiamo migliorare nel palleggio. Nel primo tempoperso troppe palle. Nel secondo loro sono calati e noi ci siamo mossi di più“. Sui singoli: “Locatelli si è inserito bene, è bravo e ha tecnica. Kean ha fatto bene, tranne qualche palla persa di troppo. Vicino all’area è devastante. De Ligt deve migliorare nell’aggressività, ma è giovane e lo ...

