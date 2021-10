Serie B | il Parma di Buffon rimontato dalla Spal | finisce 2 - 2

(Di sabato 2 ottobre 2021) FERRARA - Ilspreca un doppio vantaggio in casa dellae subisce la rimonta degli estensi nella gara valida per la 7ª giornata diB. In classifica i gialloblù sono in 12ª posizione a ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Parma

FERRARA - Ilspreca un doppio vantaggio in casa della Spal e subisce la rimonta degli estensi nella gara valida per la 7ª giornata diB. In classifica i gialloblù sono in 12ª posizione a quota 9 punti, ...SI COMINCIA Comincia la diretta di SpaldellaB: prima del fischio d'inizio approfittiamone per esaminare qualche dato significativo, fin qui fissato. Alla vigilia della settima giornata ...Nell'ultimo anticipo della 7ª giornata i ducali si fanno riprendere dopo essere andati in doppio vantaggio. Espulso Vazquez nel finale ...Lorenzo Colombo continua a segnare e a portare punti importanti alla Spal. Dopo aver segnato tre gol in sei partite, oggi, nel match contro il Parma, l'attaccante classe 2002 di ...