Sassuolo Inter 0-0 LIVE: Barella e Defrel vicini al gol (Di sabato 2 ottobre 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sassuolo e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Mapei Stadium, Sassuolo e Inter si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Inter 0-0 MOVIOLA 1? Occasione Calhanoglu – Recupero palla Interista a metà campo, Correa imbecca Calhanoglu che però viene chiuso in uscita da Consigli. 6? Occasione Barella – Inter vicina al vantaggio. Lautaro appoggia di prima per Barella che calcia forte col mancino, dall’ limite dell’area, palla fuori di un niente. 7? Occasione Defrel – Risponde il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 ottobre 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Occasione Calhanoglu – Recupero pallaista a metà campo, Correa imbecca Calhanoglu che però viene chiuso in uscita da Consigli. 6? Occasionevicina al vantaggio. Lautaro appoggia di prima perche calcia forte col mancino, dall’ limite dell’area, palla fuori di un niente. 7? Occasione– Risponde il ...

Advertising

MatteoBarzaghi : Sassuolo-Inter con una novità. Correa dal primo minuto con Lautaro. Dzeko parte dalla panchina. @SkySport #SassuoloInter - Inter : ?? | CURIOSITÀ ?? Lo sapevi che con nove reti, la coppia @EdDzeko-#Lautaro è stata la più prolifica in queste 6 gior… - tuttosport : La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? Olimpico Grande #Torino, ore 18: Vale tutto ?? #Inter: Il #Sassuolo e… - Kalbar_Satu : LINK Nonton Streaming Sassuolo vs Inter Milan Liga Italia 2021 Live Tv Online - Luis70319716 : SASSUOLO vs INTER #FORZAINTER ???? -