Moto2 | Raul Fernandez piazza la zampata del campione ed è in pole ad Austin 2° Gardner | 3° Di Giannantonio

Raul Fernandez conferma la sua superiorità sul giro secco ad Austin e conquista una meritatissima pole position per il Gran Premio delle Americhe 2021, valido come quindicesimo e quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Il fenomenale rookie iberico del Team Red Bull KTM Ajo ha centrato la sesta partenza al palo dell'anno, sfiorando il record della pista al COTA e stampando il miglior tempo del weekend (dopo essere stato il più veloce in tutti i turni) in 2'08?979, rifilando ben 320 millesimi al compagno di squadra australiano Remy Gardner. Il leader del campionato può ritenersi comunque soddisfatto per questo risultato, considerando il suo vantaggio di 34 punti in campionato da gestire sul giovane teammate. Ottima prima fila in griglia per il romano Fabio Di Giannantonio.

