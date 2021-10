Gianna Nannini, con la moglie Carla un amore lungo quarant’anni (Di sabato 2 ottobre 2021) Gianna Nannini, la moglie è Carla donna al fianco dell’artista da oltre quarant’anni. Oggi vedremo la voce di Sei Nell’Anima tra gli ospiti di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80. Sempre molto riservata sulla sfera sentimentale, la Nannini ha sempre tenuto la relazione con Carla lontano dai riflettori. Solo recentemente in un’intervista ha annunciato il matrimonio celebratosi in Inghilterra con rito civile: Gianna Nannini con la moglie Carla insieme da 40 anni “Se mi succedesse qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra, Carla la può adottare”. Sulla vita privata della moglie di Gianna Nannini c’è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 ottobre 2021), ladonna al fianco dell’artista da oltre. Oggi vedremo la voce di Sei Nell’Anima tra gli ospiti di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80. Sempre molto riservata sulla sfera sentimentale, laha sempre tenuto la relazione conlontano dai riflettori. Solo recentemente in un’intervista ha annunciato il matrimonio celebratosi in Inghilterra con rito civile:con lainsieme da 40 anni “Se mi succedesse qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra,la può adottare”. Sulla vita privata delladic’è ...

ANNAQuercia : scegli me- con testo- Gianna Nannini - ANNAQuercia : un dio che cade. gianna nannini - vibewithgiuls : lista cuori: ??:/ ??:aurora ??:simona ??:non parlo ??:/ ??:/ ??:/ ??:/ ?:rosi ??:/ ?:sara ??:violetta ??:gianna nannini ??:ro… - Str84wardBoy : #NowPlaying 'Giramore' by Gianna Nannini from 'X Forza E X Amore' - Porticus2 : @VikingRohan @ClemensAugust2 'Voglio il tuo profumo' - Gianna Nannini -