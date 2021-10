Donna trovata morta in casa ad Ardea, arrestato il figlio: è accusato di omicidio aggravato (Di sabato 2 ottobre 2021) Era stata trovata in bagno, a terra, in una pozza di sangue e con una profonda ferita alla testa il 29 settembre scorso in casa a Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea (Roma). Dopo l’autopsia e le indagini i carabinieri della compagnia di Anzio hanno arrestato il figlio di Graziella Bartolotta, 68 anni. Dall’esame autoptico è emerso che la morte della Donna era riconducibile a tre colpi violentissimi inferti con un corpo contundente alla testa. Per gli inquirenti a colpirla sarebbe stato il primogenito della vittima. La procura di Velletri ha chiesto e ottenuto dal gip una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Fabrizio Rocchi. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia. È accusato di omicidio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 ottobre 2021) Era statain bagno, a terra, in una pozza di sangue e con una profonda ferita alla testa il 29 settembre scorso ina Tor San Lorenzo, frazione del comune di(Roma). Dopo l’autopsia e le indagini i carabinieri della compagnia di Anzio hannoildi Graziella Bartolotta, 68 anni. Dall’esame autoptico è emerso che la morte dellaera riconducibile a tre colpi violentissimi inferti con un corpo contundente alla testa. Per gli inquirenti a colpirla sarebbe stato il primogenito della vittima. La procura di Velletri ha chiesto e ottenuto dal gip una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Fabrizio Rocchi. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia. Èdi...

Advertising

ilriformista : Omicidio-suicidio a #Velletri: ex carabiniere uccide la moglie e si lancia dal terzo piano - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Donna trovata morta in casa ad Ardea, arrestato il figlio: è accusato di omicidio aggravato - fattoquotidiano : Donna trovata morta in casa ad Ardea, arrestato il figlio: è accusato di omicidio aggravato - franser_real : Ex carabiniere uccide la moglie e si getta dalla finestra - mariamacina : RT @ilriformista: Omicidio-suicidio a #Velletri: ex carabiniere uccide la moglie e si lancia dal terzo piano -