Denise Pipitone, a Quarto Grado la figlia di Di Battista: 'Tirati in ballo, mio padre non parlava nemmeno' (Di sabato 2 ottobre 2021) Continuano le indagini e le ipotesi sul caso della piccola Denise Pipitone , la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. A parlare questa volta è Giusy Della Chiave, figlia di Battista , il ... Leggi su leggo (Di sabato 2 ottobre 2021) Continuano le indagini e le ipotesi sul caso della piccola, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. A parlare questa volta è Giusy Della Chiave,di, il ...

Advertising

infoitinterno : Denise Pipitone, Piera Maggio difende Frazzitta: 'Credo in lui' - infoitinterno : Denise Pipitone, Piera Maggio: 'Non si è rapita da sola, perché negate?' - infoitinterno : Denise Pipitone, Piera Maggio torna sui social: 'Non si è rapita da sola' - infoitinterno : Caso Denise Pipitone, la procura accusa/ 'Influenza della tv e false testimonianze' - infoitinterno : Denise Pipitone, la procura attacca:'Troppo clamore mediatico' -