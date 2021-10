Da Google una nuova AI in grado di prevedere le piogge imminenti (Di sabato 2 ottobre 2021) Servirà a capire se nei prossimi novanta minuti pioverà, ed è ritenuto più affidabile degli strumenti tradizionali. Nuvoloni in vista (Getty Images)L’ intelligenza artificiale è sempre più protagonista delle nostre vite. Negli ultimi giorni abbiamo parlato prima della piattaforma OpeNet, che corre in aiuto ai nostri medici di base. Quindi è stata la volta della Gioconda e di altre opere d’arte famose, di cui finalmente potremo conoscere il vero volto grazie alla tecnologia StyleGan ideata dall’artista digitale Nathan Shipley. Infine è arrivata la notizia del completamento della Decima Sinfonia di Beethoven. Se non è una vera rivoluzione poco ci manca. Adesso Google ha messo a punto un modello capace di prevedere l’arrivo delle piogge entro un arco temporale di novanta minuti. I test sono stati effettuati dai ... Leggi su computermagazine (Di sabato 2 ottobre 2021) Servirà a capire se nei prossimi novanta minuti pioverà, ed è ritenuto più affidabile degli strumenti tradizionali. Nuvoloni in vista (Getty Images)L’ intelligenza artificiale è sempre più protagonista delle nostre vite. Negli ultimi giorni abbiamo parlato prima della piattaforma OpeNet, che corre in aiuto ai nostri medici di base. Quindi è stata la volta della Gioconda e di altre opere d’arte famose, di cui finalmente potremo conoscere il vero volto grazie alla tecnologia StyleGan ideata dall’artista digitale Nathan Shipley. Infine è arrivata la notizia del completamento della Decima Sinfonia di Beethoven. Se non è una vera rivoluzione poco ci manca. Adessoha messo a punto un modello capace dil’arrivo delleentro un arco temporale di novanta minuti. I test sono stati effettuati dai ...

