Previsioni meteo weekend 2-3 ottobre | perturbazione in arrivo per alcune aree in Italia

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ledeldel 2 e del 3lasciano spazio a scenari ancora una volta eterogenei in. La situazione risulterà diversa in varie parti del Paese, con zone che consentiranno ancora la possibilità di organizzare una gita fuori porta. Questo avverrà grazie ad un clima che, pur non essendo più estivo, sarà caratterizzato da temperature gradevoli e soprattutto da un cielo sereno. Non sarà, però, ovunque così, dato che esistono presupposti affinchépotrebbero subire l'azione di qualche temporale sparso., nelsi attende un «fronte depressionario» Per capire cosa accadrà nel fine settimana è opportuno affidarsi alledi affidabili siti specializzati in ...