Galli | l’inquietante “profezia” sulle mascherine

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Una mascherina è per sempre. Se uno volesse parafrasare un paio di pubblicità e applicarle alla pandemia, ecco qui: Toglietemi tutto ma non la mia mascherina. Il futuro che Massimosi prefigura anche dopo la fine dell’epidemia vede come protagonista assoluta lei, quel pezzo di materiale tecnico di vario colore utilizzato normalmente nelle sale operatorie e ormai diffuso tra tutta la popolazione. Sconfiggeremo il virus? Poco importa: per il direttore del reparto di Malattie infettive del Sacco di Milano dovremo continuare a tapparci naso e bocca per molto tempo. Magari anche per sempre. “La mascherina è assurta un po’ a simbolo di questa situazione che stiamo vivendo, forse in maniera anche impropria”, ha detto ieri a TimeLine su Sky Tg24 il pensionando professore. “La mascherina è uno strumento di protezione individuale, è un po’ come quando ci si mette il casco ...