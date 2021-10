Contro Mimmo Lucano una pena sproporzionata, una condanna ingiusta (Di venerdì 1 ottobre 2021) 13 anni e 2 mesi di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, addirittura il doppio di quanto aveva chiesto l’accusa. A questa pena, che nemmeno un mafioso subisce, è stato condannato Mimmo Lucano, in primo grado. Le motivazioni della sentenza potranno dirci qualcosa sul criterio di commisurazione, sproporzionata, dell’entità della pena, ma nulla circa l’ingiustizia della condanna, assurda. Per fortuna la struttura del sistema giudiziario è fatta per porre rimedio anche a sentenze come questa, e ci sono ottimi motivi per attendersi in appello una riforma profonda della pronuncia di ieri, la cui sproporzione è solo un sintomo della gravissima ingiustizia che infligge. Mimmo Lucano è l’uomo simbolo di un progetto di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) 13 anni e 2 mesi di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, addirittura il doppio di quanto aveva chiesto l’accusa. A questa, che nemmeno un mafioso subisce, è statoto, in primo grado. Le motivazioni della sentenza potranno dirci qualcosa sul criterio di commisurazione,, dell’entità della, ma nulla circa l’ingiustizia della, assurda. Per fortuna la struttura del sistema giudiziario è fatta per porre rimedio anche a sentenze come questa, e ci sono ottimi motivi per attendersi in appello una riforma profonda della pronuncia di ieri, la cui sproporzione è solo un sintomo della gravissima ingiustizia che infligge.è l’uomo simbolo di un progetto di ...

Advertising

ilfoglio_it : ??L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e due mesi dal tribunale di Locri, il doppio di qu… - francescocosta : Oggi su Morning: l’assurda condanna contro Mimmo Lucano, spiegata; un bignamino sulle elezioni amministrative del w… - censore1234 : RT @mgmaglie: Mimmo Lucano è stato assolto dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le condanne sono per peculato, abu… - laura38150697 : RT @mgmaglie: Mimmo Lucano è stato assolto dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le condanne sono per peculato, abu… - buchal_c : RT @mgmaglie: Mimmo Lucano è stato assolto dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le condanne sono per peculato, abu… -