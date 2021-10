Ballando on the Road, a Roma l'ultima tappa. Milly Carlucci: 'Ho una lista segreta' (Di venerdì 1 ottobre 2021) . L'appuntamento con i casting è per il 2 e 3 ottobre presso il Maximo Shopping Centre (Via Laurentina 865) e si ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 ottobre 2021) . L'appuntamento con i casting è per il 2 e 3 ottobre presso il Maximo Shopping Centre (Via Laurentina 865) e si ...

Advertising

infoitcultura : «Ballando on the Road» arriva a Roma: Milly Carlucci in cerca di nuovi talenti - ZoomMagazineIT : “Ballando On the Road”, tappa finale del tour a Roma il 2 e 3 ottobre - Whiteyeice : Milly io ho un sacco di suggerimenti per ballando, seguo molto dancing with the stars. Puoi scrivermi in privato? G… - AGR_web : Ballando on the road 2021, Milly Carlucci alla ricerca di nuovi talenti Dopo aver lasciato alle spalle le due emozi… - crazyoverbinks : Rosé in questo momento sta ballando, bevendo e flirtando con ogni woman at the party. Io sto sul balcone a mangiare… -