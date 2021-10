ATP San Diego 2021 | Lorenzo Sonego supera Sebastian Korda | ora c’è Casper Ruud ai quarti

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Vittoria di una certa importanza per, che si qualifica per idi finale del torneo ATP 250 di Sandisinnescando il pericolo rappresentato dal promettente americanocon il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 26 minuti. Per il torinese ci sarà ora la sfida con il norvegese, numero 3 del seeding, che ha sconfitto Andy Murray per 7-5 6-4 in un match dai tanti risvolti. Un solo precedente, a Roma nel 2020, quandoraggiunse poi la semifinale. Con questo risultatoè già sicuro, stanti le condizioni, di salire almeno al numero 22 del ranking ATP (o 21 se Karatsev non vince il torneo). Si parte subito con un game ai vantaggi e un break subito dall’italiano. Se ...

Con un 6 - 3 6 - 4 senza storia Lorenzo Sonego ha archiviato la pratica Korda e conquistato i quarti del 'Diego Open' (250, 600mila dollari, cemento). Per Sonego, che al primo turno aveva liquidato il georgiano Nikoloz Basilashvili, ora (la partita è in programma alle 17.30, le 2.30 di stanotte in ...Lorenzo Sonego raggiunge i quarti di finale del torneodiDiego, in California. Il 26enne torinese, n.23 al mondo e 9 del seeding, ha battuto nel secondo turno il 21enne statunitense Sebastian Korda (n.42) per 6 - 4 6 - 3. Il prossimo avversario ...Vittoria di una certa importanza per Lorenzo Sonego, che si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 250 di San Diego disinnescando il pericolo rappresentato dal promettente americano Sebastian ...Si sono delineati i quarti di finale dell'ATP di San Diego. Tra i migliori otto sul cemento californiano c'è anche Lorenzo Sonego, che ha superato in due set l'americano Sebastian Korda con il puntegg ...