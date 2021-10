Ascolti tv 30 settembre 2021: Fino all’ultimo battito doppia Star in the Star. Terzo Formigli (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ascolti tv: la fiction di Rai1 stravince sullo show di Canale5 Un altro giovedì sera a favore di Fino all’ultimo battito su Rai1, che ieri sera ha registrato il 18,8% di share media con 3,620 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa fiction aveva raccolto il 20,39% e 3,8 milioni, quindi ieri sera ha registrato un calo di 200 mila spettatori. Seconda posizione per lo show Star in the Star su Canale5 al 10,6% e 1,880 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa lo show di Ilary Blasi aveva portato a casa l’11,52% e 1,816 milioni, quindi ieri dati praticamente fotocopiati. Chiude il podio il talk show Piazzapulita su La7 al 6,6% e 1,042 milioni di contatti, registrando il miglior risultato da febbraio 2021. Giovedì scorso ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 1 ottobre 2021)tv: la fiction di Rai1 stravince sullo show di Canale5 Un altro giovedì sera a favore disu Rai1, che ieri sera ha registrato il 18,8% di share media con 3,620 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa fiction aveva raccolto il 20,39% e 3,8 milioni, quindi ieri sera ha registrato un calo di 200 mila spettatori. Seconda posizione per lo showin thesu Canale5 al 10,6% e 1,880 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa lo show di Ilary Blasi aveva portato a casa l’11,52% e 1,816 milioni, quindi ieri dati praticamente fotocopiati. Chiude il podio il talk show Piazzapulita su La7 al 6,6% e 1,042 milioni di contatti, registrando il miglior risultato da febbraio. Giovedì scorso ...

Advertising

fanpage : #taleequaleshow semina il #gfvip: Carlo Conti vince la gara degli ascolti! - tvzoomitalia : #Ascoltitv 30 settembre 2021: Fino all’ultimo battito doppia Star in the Star. Terzo Formigli. “Fino all’ultimo bat… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 30 settembre 2021: Fino all’ultimo battito doppia Star in the Star. Terzo Formigli. “Fino all’ultimo bat… - 95_addicted : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Giovedì 30 Settembre 2021. Fino all'Ultimo Battito 18.8%, niente da fare per Star in the Star (10.6%) htt… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV | Giovedì 30 Settembre 2021. Fino all'Ultimo Battito 18.8%, niente da fare per Star in the Star (10.6%). F… -