Uomini e Donne, Gemma potrebbe avere un nuovo corteggiatore. Armando cambia rotta (Di giovedì 30 settembre 2021) Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha tenuto banco con le sue delusioni d'amore. La dama, infatti, era rimasta assai sorpresa dalla totale assenza di corteggiatori. Fin dal suo ingresso all'interno della trasmissione si era dichiarata desiderosa di trovare qualcuno che le facesse battere il cuore e che la completasse ma, nonostante le molteplici relazioni e la chirurgia estetica, il suo sogno non si è trasformato in realtà. Stando alle anticipazioni del 30 settembre, però, sembra che tutto questo stia per cambiare. Infatti, pare che arriverà un nuovo corteggiatore interessato ad attirare l'attenzione di Gemma. Al momento, non siamo ancora a conoscenza della sua identità, ma basterà guardare l'appuntamento di oggi per saperne di ...

