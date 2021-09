Un posto al sole: Niko ha un’indizio incredibile (Di giovedì 30 settembre 2021) Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Niko e Renato trovano un nuovo indizio che potrebbe dare una svolta al caso dell’aggressione di Susanna Niko trova una pista per il caso di RenatoUna nuova ed entusiasmante puntata ci aspetta questa sera alle 20.45 su Rai 3. Un posto al sole continua la sua messa in onda serale e le anticipazioni rivelano grandi novità su Renato, accusato di aver investito Susanna. Niko troverà infatti un nuovo indizio che lo porterà su una nuova pista ma la prova di Franco sarà schiacciante. Fabrizio, invece, sarà sempre più nervoso per via dei problemi al pastificio. Intanto, Alberto conclude la trattativa con l’agenzia di assicurazione per il risarcimento a Guido. Andiamo a vedere i dettagli ... Leggi su formatonews (Di giovedì 30 settembre 2021) Le anticipazioni di Unalrivelano chee Renato trovano un nuovo indizio che potrebbe dare una svolta al caso dell’aggressione di Susannatrova una pista per il caso di RenatoUna nuova ed entusiasmante puntata ci aspetta questa sera alle 20.45 su Rai 3. Unalcontinua la sua messa in onda serale e le anticipazioni rivelano grandi novità su Renato, accusato di aver investito Susanna.troverà infatti un nuovo indizio che lo porterà su una nuova pista ma la prova di Franco sarà schiacciante. Fabrizio, invece, sarà sempre più nervoso per via dei problemi al pastificio. Intanto, Alberto conclude la trattativa con l’agenzia di assicurazione per il risarcimento a Guido. Andiamo a vedere i dettagli ...

