Spagna | re a Barcellona | protesta degli indipendentisti

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il re diFelipe VI si è recato oggi a, dove ha inaugurato il salone dell'automobile della città insieme al premier Pedro Sánchez. Come riportato dalle agenzie di stampa iberiche, ad ...

Advertising

SkySport : #Barça, #Koeman sempre più in bilico dopo il ko col #Benfica. Dalla Spagna: #Xavi o #Pirlo #SkySport - __Vale0__ : RT @italianarmyfam_: ?? Il MV ufficiale di “My Universe” è stato girato nelle cosiddette “Antiguas Piacinas De Castellnou” a Rubi, nella cit… - m_ralexa : RT @italianarmyfam_: ?? Il MV ufficiale di “My Universe” è stato girato nelle cosiddette “Antiguas Piacinas De Castellnou” a Rubi, nella cit… - fisco24_info : Spagna: disagi nelle principali città per lo sciopero dei treni: Caos e lunghe attese soprattutto a Barcellona, Mad… - GerardLDonadoni : @vascoromeo @guagnano_paolo @jopela2 @catire701939 @RocioBasterra @cristob45 @MOCarballeira @Luison1901… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Barcellona

Agenzia ANSA

È iniziato oggi inuno sciopero convocato dal principale sindacato dei macchinisti di treni (Semaf): nel corso ... Madrid,e Valencia, dove ci sono stati diversi problemi di ...Il re diFelipe VI si è recato oggi a, dove ha inaugurato il salone dell'automobile della città insieme al premier Pedro Sánchez. Come riportato dalle agenzie di stampa iberiche, ad ...(ANSA) – MADRID, 30 SET – È iniziato oggi in Spagna uno sciopero convocato dal principale sindacato dei macchinisti di treni (Semaf): nel corso della giornata, riportano i media locali, si sono regist ...Il Ct della Spagna Luis Enrique è intervenuto sulla mancata convocazione di Brahim Diaz, stella del Milan, non chiudendo le porte ad una futura chiamata ...