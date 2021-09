Shakira aggredita e "derubata" dai cinghiali: ecco cosa è successo (Di giovedì 30 settembre 2021) Shakira ha recentemente rivelato, attraverso le sue storie su Instagram, di essere stata attaccata e "derubata" dai cinghiali mentre si trovava a Barcellona. Shakira ha dichiarato di essere stata aggredita e derubata da dei cinghiali in un parco di Barcellona: la cantante ha rilasciato una dichiarazione attraverso le sue Instagram Stories, descrivendo l'attacco e affermando che gli animali "hanno distrutto tutto" tutti i suoi oggetti personali. Come riporta la BBC, nelle storie Shakira mostra la sua borsa rotta alla telecamera e dice: "Guardate come i cinghiali che mi hanno attaccata ieri hanno ridotto la mia borsa". La star, che si trovava in un parco di Barcellona con il figlio di otto anni quando è avvenuta l'aggressione, nella sua ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021)ha recentemente rivelato, attraverso le sue storie su Instagram, di essere stata attaccata e "" daimentre si trovava a Barcellona.ha dichiarato di essere statada deiin un parco di Barcellona: la cantante ha rilasciato una dichiarazione attraverso le sue Instagram Stories, descrivendo l'attacco e affermando che gli animali "hanno distrutto tutto" tutti i suoi oggetti personali. Come riporta la BBC, nelle storiemostra la sua borsa rotta alla telecamera e dice: "Guardate come iche mi hanno attaccata ieri hanno ridotto la mia borsa". La star, che si trovava in un parco di Barcellona con il figlio di otto anni quando è avvenuta l'aggressione, nella sua ...

