Michetti: per Roma priorità a rifiuti, sicurezza e periferie (Di giovedì 30 settembre 2021) Un piano di pulizia straordinaria, un tavolo permanente sulla sicurezza e un'attenzione particolare alle periferie. Sono questi i principali obiettivi, a breve termine, del candidato sindaco di Roma ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) Un piano di pulizia straordinaria, un tavolo permanente sullae un'attenzione particolare alle. Sono questi i principali obiettivi, a breve termine, del candidato sindaco di...

Advertising

fattoquotidiano : Tutti i big sull’ultimo palco, per giurare a Roma e all’Italia che la sindaca non è sola [di @lucadecarolis] - CarloCalenda : Ringrazio il Ministro Giorgetti per le sue parole. Che Michetti non sia adeguato per governare Roma è sempre più ev… - CarloCalenda : Michetti faceva da PR per Gualtieri alle elezioni europee su richiesta di Astorre, capo regionale degli ex Margheri… - OttaviDeborah : RT @Patty66509580: Roma – #Michetti e quella cena elettorale organizzata dal senatore #Siclari, che 7 giorni dopo è stato condannato per vo… - Simo07827689 : RT @francotaratufo2: Roma – Michetti e quella cena elettorale organizzata dal senatore #Siclari, che 7 giorni dopo è stato condannato per v… -