Massimo Boldi, lo scatto è esilarante: l’ironia conquista i fan (Di giovedì 30 settembre 2021) Massimo Boldi, noto ed amato personaggio di successo conquista i fan con uno scatto ironico: il post è esilarante, ma di cosa si tratta? M. Boldi (fonte foto: Raiplay)È un personaggio dal grande successo che non ha bisogno di presentazioni, Massimo Boldi, amato, stimato e popolare volto del mondo dello spettacolo con il talento per la risata: in questa occasione, attraverso il suo account Instagram, condivide uno scatto che fa divertire davvero tutti. Ma ecco di che cosa si tratta in particolare. Attore, comico, produttore cinematografico e conduttore televisivo, Boldi è, come i suoi tantissimi fan ben sanno, protagonista di una carriera incredibile, ricca di progetti importanti a cui ha preso parte ... Leggi su chenews (Di giovedì 30 settembre 2021), noto ed amato personaggio di successoi fan con unoironico: il post è, ma di cosa si tratta? M.(fonte foto: Raiplay)È un personaggio dal grande successo che non ha bisogno di presentazioni,, amato, stimato e popolare volto del mondo dello spettacolo con il talento per la risata: in questa occasione, attraverso il suo account Instagram, condivide unoche fa divertire davvero tutti. Ma ecco di che cosa si tratta in particolare. Attore, comico, produttore cinematografico e conduttore televisivo,è, come i suoi tantissimi fan ben sanno, protagonista di una carriera incredibile, ricca di progetti importanti a cui ha preso parte ...

Advertising

cutierudegirl : @cherokeelouise il nostro Massimo Boldi - watermelonrec : @ChiaraAndrea_B Ma è massimo Boldi - HabuAntonio : Ma perché parlate come gli scemi? “La foto di studio” “ci vediamo fine settimana”, te al posto di tu (troppi film d… - Telespettatore1 : @nagioia08 Per la seconda, non guardare mai le pellicole cinematografiche prima della del periodo buio del politica… - MJeffreyJordan : @ale_taia Battuta di Massimo Boldi ne i “Pompieri 2” ????? -