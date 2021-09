Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Gli imprenditori applaudono Draghi perché hanno contribuito a buttare giù Conte” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Conte prende gli applausi dei piani bassi e Draghi quelli dei piani alti”. Così Marco Travaglio, nell’intervento settimanale durante ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda su Nove ha commentato l’ovazione che la platea di Confindustria ha tributato al presidente del Consiglio Mario Draghi, contrapposta alle piazze gremite di persone comuni che vanno ad acclamare l’ex premier Giuseppe Conte. “Io fatico a credere al fatto che quelli che hanno buttato giù il governo Conte, e che applaudono con quell’entusiasmo il governo Draghi, possano giustificare il fatto che il Pd, il M5S e Leu partecipino in maniera così entusiastica al governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) “prende gli applausi dei piani bassi equelli dei piani alti”. Così, nell’intervento settimanale durante ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda suha commentato l’ovazione che la platea di Confindustria ha tributato al presidente del Consiglio Mario, contrapposta alle piazze gremite di persone comuni che vanno ad acclamare l’ex premier Giuseppe. “Io fatico a credere al fatto che quelli chebuttato giù il governo, e checon quell’entusiasmo il governo, possano giustificare il fatto che il Pd, il M5S e Leu partecipino in maniera così entusiastica al governo ...

