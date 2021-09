Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi giovedì 30 settembre 2021 | numeri e combinazione vincente

(Di giovedì 30 settembre 2021) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedi 28, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 40 (104) 20 (96) 8 (59) 58 (57) 87 (54) Cagliari: 45 (93) 40 (79) 23 (78) 38 (65) 85 (58) Firenze: 26 (92) 71 (86) 2 (65) 57 (63) 30 (57) Genova: 49 (81) 14 (79) 48 (73) 86 (61) 55 (49) Milano: 90 (110) 51 (85) 25 (82) 31 (80) 59 (53) Napoli: 78 (73) 8 (69) 23 (69) 69 (66) 47 (60) Palermo: 18 (62) 11 (61) 26 (58) 62 (56) 88 (52) Roma: 87 (102) 5 (55) 8 (55) 53 (45) 33 (44) Torino: 70 (80) 76 (72) ...

Ultime Notizie dalla rete : Lotto Superenalotto

Tutte le estrazioni che avvengono, tutte le settimane, dal lunedì alla domenica: Million dayEuroJackpot: come si controllano le combinazioni vincenti del gioco Ile ...Tutte le estrazioni che avvengono dal lunedì alla domenica: Million dayEuroJackpot Quanto si può vincere con i concorsi del Million Day? A differenza di quanto accade in altre ...Roma – Nessun ‘6’ nell’appuntamento con il Superenalotto di Martedì 28 Settembre, ma centrati 5 ‘5’ da 35.980,09 euro e 6 ‘4 Stella’ da 39.910,00 euro. E’ stato centrato un ‘5 Stella’ da 899.502,25 eu ...Sivincetutto Superenalotto, l'estrazione di oggi mercoledì 29 settembre: i numeri vincenti e le quote su Leggo.it a questa pagina. La combinazione vincente di ...