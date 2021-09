LIVE Sinner-Gerasimov 1-0, ATP Sofia 2021 in DIRETTA: tre palle break subito salvate (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Scappa via il rovescio del bielorusso. 15-0 Lunga la risposta di Gerasimov. 2-0 break IMMEDIATO DI Sinner! Pessimo inizio al servizio per il bielorusso. 0-40 TRE palle break Sinner! Bravissimo l’azzurro a trova un passane velenoso. 0-30 Gran palla corta dell’italiano che esce alla grande dalla diagonale di diritto. 0-15 Scambio durissimo per Sinner che vince sulla diagonale di rovescio. 1-0 Sinner, appena lungo il dritto di Gerasimov e dunque Jannik si salva dopo aver salvato tre palle break. Vantaggio Sinner, prima al centro non controllata da Gerasimov. 40-40, 2a parità: ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Scappa via il rovescio del bielorusso. 15-0 Lunga la risposta di. 2-0IMMEDIATO DI! Pessimo inizio al servizio per il bielorusso. 0-40 TRE! Bravissimo l’azzurro a trova un passane velenoso. 0-30 Gran palla corta dell’italiano che esce alla grande dalla diagonale di diritto. 0-15 Scambio durissimo perche vince sulla diagonale di rovescio. 1-0, appena lungo il dritto die dunque Jannik si salva dopo aver salvato tre. Vantaggio, prima al centro non controllata da. 40-40, 2a parità: ...

