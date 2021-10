La Lazio ferma la Lokomotiv e si contenta del 2-0 (Di giovedì 30 settembre 2021) – Non che la Lokomotiv abbia mostrato tanta capacità di correre, diciamo pure che più che a una locomotiva stasera somigliava a un trenino dei pendolari, ma la Lazio l’ha sùbito fermata, imbrigliata con un gioco di prima qualità. Sempre primi sulla palla, i biancocelesti hanno comandato dal primo all’ultimo minuto, lasciando inoperoso Strakosha, che ha potuto dedicarsi senza pause a masticare la sua gomma americana preferita. Il risultato di 2-0 è un po’ bugiardo, se si guarda al gioco, se si contano le visite in territorio avversario, i tiri in porta. Il tre a zero è stato a portata laziale più volte, soprattutto col tiro di Pedro che ha fatto tremare la traversa, una traversa un po’ traditrice, visto che è curata amorevolmente in casa. L’impressione, però, è che i biancocelesti si siano accontentati sùbito del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) – Non che laabbia mostrato tanta capacità di correre, diciamo pure che più che a una locomotiva stasera somigliava a un trenino dei pendolari, ma lal’ha sùbitota, imbrigliata con un gioco di prima qualità. Sempre primi sulla palla, i biancocelesti hanno comandato dal primo all’ultimo minuto, lasciando inoperoso Strakosha, che ha potuto dedicarsi senza pause a masticare la sua gomma americana preferita. Il risultato di 2-0 è un po’ bugiardo, se si guarda al gioco, se si contano le visite in territorio avversario, i tiri in porta. Il tre a zero è stato a portata laziale più volte, soprattutto col tiro di Pedro che ha fatto tremare la traversa, una traversa un po’ traditrice, visto che è curata amorevolmente in casa. L’impressione, però, è che i biancocelesti si siano acti sùbito del ...

