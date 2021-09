Kate Middleton e l’abbraccio con Carlo sul red carpet di “No time to die” (Di giovedì 30 settembre 2021) All’anteprima di “No time To die”, Kate Middlelton ha salutato il principe Carlo, con un tenero abbraccio. Un gesto che dimostra, ancora una volta, gli ottimi rapporti tra la duchessa ed il suocero. Il tenero abbraccio tra Kate Middleton e il principe Carlo sul red carpet di “No time to Die” a conferma del loro ottimo rapporto All’anteprima di “No time to die”, l’ultimo film con Daniel Craig nei panni della spia più famosa del mondo, James Bond, erano presenti anche i reali inglesi. Kate Middleton, che ha catturato l’attenzione di tutti con il suo meraviglioso abito dorato della stilista britannica Jenny Packham, è stata vista salutare il principe Carlo con un bacio sulla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) All’anteprima di “NoTo die”,Middlelton ha salutato il principe, con un tenero abbraccio. Un gesto che dimostra, ancora una volta, gli ottimi rapporti tra la duchessa ed il suocero. Il tenero abbraccio trae il principesul reddi “Noto Die” a conferma del loro ottimo rapporto All’anteprima di “Noto die”, l’ultimo film con Daniel Craig nei panni della spia più famosa del mondo, James Bond, erano presenti anche i reali inglesi., che ha catturato l’attenzione di tutti con il suo meraviglioso abito dorato della stilista britannica Jenny Packham, è stata vista salutare il principecon un bacio sulla ...

