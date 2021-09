Inafferrabile come Zambo Anguissa (Di giovedì 30 settembre 2021) È inutile nasconderci: la partenza di Cristiano Ronaldo, Donnarumma, Lukaku, Hakimi e De Paul ha rotto qualcosa nella Serie A. come se un cervo imbizzarrito fosse entrato in un negozio di Swarowski, adesso stiamo vivendo il momento in cui fissiamo i mille frammenti di vetro a terra alla ricerca delle idee e delle forze per ripulire e rimettere a posto tutto. Frammenti da cui le squadre quest’estate sono state costrette a ripartire: con nuovi giocatori o nuovi allenatori, che poi nuovi non sono. Al massimo tornati indietro con una nuova maglia o nuova sciarpa, di certo con qualche ruga in più. Tutte squadre, comunque, alla ricerca di tempo, come ha chiesto persino Mourinho, in attesa che le giovani promesse crescano, che gli automatismi ingranino, che le connessioni si creino. L’11 settembre, a Napoli, il primo scontro al vertice della Serie A tra i ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 30 settembre 2021) È inutile nasconderci: la partenza di Cristiano Ronaldo, Donnarumma, Lukaku, Hakimi e De Paul ha rotto qualcosa nella Serie A.se un cervo imbizzarrito fosse entrato in un negozio di Swarowski, adesso stiamo vivendo il momento in cui fissiamo i mille frammenti di vetro a terra alla ricerca delle idee e delle forze per ripulire e rimettere a posto tutto. Frammenti da cui le squadre quest’estate sono state costrette a ripartire: con nuovi giocatori o nuovi allenatori, che poi nuovi non sono. Al massimo tornati indietro con una nuova maglia o nuova sciarpa, di certo con qualche ruga in più. Tutte squadre, comunque, alla ricerca di tempo,ha chiesto persino Mourinho, in attesa che le giovani promesse crescano, che gli automatismi ingranino, che le connessioni si creino. L’11 settembre, a Napoli, il primo scontro al vertice della Serie A tra i ...

In un mondo che cambia rapidamente e rende la realtà in cui operano le aziende sempre più mutevole e inafferrabile, la trasformazione digitale non rappresenta solo un'alternativa per arrivare al succe ...Pagelle Lazio REINA 7 Riecco i reni e i riflessi dei vent'anni: la deviazione al 26' sul destro di Veretout, ma soprattutto il prodigioso ...