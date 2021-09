Il Prefetto Marco Valentini va in pensione: il bilancio dei 20 mesi a Napoli (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, lascia dopo 20 mesi di presenza in città e traccia un bilancio di quanto fatto in un incontro con i giornalisti. Centocinquanta interdittive antimafia emesse, e 50 tra ‘altarini‘ e murales della criminalità organizzata fatti rimuovere, un lavoro sui beni confiscati ai clan che porterà a breve alla trasformazione di Palazzo Fienga, fortino dei Gionta a Torre Annunziata in centro degli uffici della Polizia. Ma ci sono anche le cifre dell’ attività sulle amministrazioni locali; 35 i Comuni della Provincia visitati, e numerose le riunioni del Comitato per l’ Ordine pubblico e la sicurezza, con un’azione di stimolo sulle forze dell’ordine che ha moltiplicato i controlli ad Alto Impatto a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ildi, lascia dopo 20di presenza in città e traccia undi quanto fatto in un incontro con i giornalisti. Centocinquanta interdittive antimafia emesse, e 50 tra ‘altarini‘ e murales della criminalità organizzata fatti rimuovere, un lavoro sui beni confiscati ai clan che porterà a breve alla trasformazione di Palazzo Fienga, fortino dei Gionta a Torre Annunziata in centro degli uffici della Polizia. Ma ci sono anche le cifre dell’ attività sulle amministrazioni locali; 35 i Comuni della Provincia visitati, e numerose le riunioni del Comitato per l’ Ordine pubblico e la sicurezza, con un’azione di stimolo sulle forze dell’ordine che ha moltiplicato i controlli ad Alto Impatto a ...

