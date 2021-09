I soldi, la cocaina, l’escort, il quarto uomo: tutto quello che non torna nel caso di Luca Morisi (Di giovedì 30 settembre 2021) Si chiama P. R., di mestiere fa il modello e l’escort, ha un profilo su Grindr, è stato anche su Gold Tv e oggi dice di essere in Romania anche se alcune foto sul suo profilo Instagram lo localizzano a Dubai. Ma soprattutto, il ventenne del caso di Luca Morisi che ieri ha deciso di parlare con La Repubblica e il Corriere della Sera ha raccontato versioni molto diverse della vicenda andata in scena alla vigilia di Ferragosto nell’appartamento di Corte Palazzo a Belfiore in provincia di Verona. E la storia non combacia nemmeno con l’intervista rilasciata oggi a La Stampa. Mentre all’interno del racconto dei testimoni di quello che è accaduto in quelle dodici ore ci sono altre contraddizioni. Soprattutto su due fattori: le chiamate e gli interventi dei carabinieri e la ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 settembre 2021) Si chiama P. R., di mestiere fa il modello e, ha un profilo su Grindr, è stato anche su Gold Tv e oggi dice di essere in Romania anche se alcune foto sul suo profilo Instagram lo localizzano a Dubai. Ma soprat, il ventenne deldiche ieri ha deciso di parlare con La Repubblica e il Corriere della Sera ha raccontato versioni molto diverse della vicenda andata in scena alla vigilia di Ferragosto nell’appartamento di Corte Palazzo a Belfiore in provincia di Verona. E la storia non combacia nemmeno con l’intervista rilasciata oggi a La Stampa. Mentre all’interno del racconto dei testimoni diche è accaduto in quelle dodici ore ci sono altre contraddizioni. Sopratsu due fattori: le chiamate e gli interventi dei carabinieri e la ...

luca_logi : RT @neri_serneri: 4.000€ il costo dei prostituti per il 'festino' di #Morisi. Più la cocaina ed il GHB. Soldi che, tramite la #Lega, arriva… - neri_serneri : 4.000€ il costo dei prostituti per il 'festino' di #Morisi. Più la cocaina ed il GHB. Soldi che, tramite la #Lega,… - DentroPolemico : Tra omicidi, chat xenofobe, cocaina, droga dello stupro, giri loschi di soldi, orge con immigrati e negazionismo sc… - LaBudenovka : #salvinivergognati #29settembre #Salvini: davvero vuoi far credere all'ITALIA che in 15 mesi da Ministro dell'Int… -