“House of Gucci” | Lady Gaga svela data d’uscita e un nuovo poster

(Di giovedì 30 settembre 2021) La cantante ha condiviso l’immagine su Instagram L’atteso film “of“, sul delitto di Mauriziouscirà nelle sale nel giorno del Ringraziamento. Arlo, su Instagram, una delle protagoniste, la cantanteche verste i panni di Patrizia Reggiani. Sul suo profilo, la cantante ha condiviso anche un. L’artista sarà l’ex moglie di, ucciso nel 1997 e che venne individuata come mandante due anni dopo l’omicidio. A dirigere una pellicola che farà molto scalpore e cha ha già sctenato la reazione contrariata della famiglia, Ridley Scott. Nel cast del film, adattamento cinematografico del libro “Theof: A Sensational Story of ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : House Gucci

"Nel giorno del Ringraziamento, unitevi alla famiglia". Il poster, il primo completo diof, è stato accompagnato su Instagram da un invito semplice: tornare al cinema per (ri)scoprire la storia di una fra le più importanti dinastie della moda italiana. Nel manifesto, diffuso ...Lady Gaga ha condiviso sul proprio profilo ufficiale di Instagram un nuovo poster di 'of' e i suoi follower sono letteralmente impazziti. In una manciata di ore quella nuova locandina che la ritrae al centro di un cast che dire stellare sarebbe riduttivo ha collezionato un ...House of Gucci è il nuovo lungometraggio diretto da Ridley Scott che parla dell'omicidio di Maurizio Gucci. Ecco il poster del film.Lady Gaga ha condiviso sul proprio profilo ufficiale di Instagram un nuovo poster di "House of Gucci" e i suoi follower sono letteralmente impazziti. In una manciata di ore quella nuova locandina che ...