GTA 5 | Out Making Games chiede a Rockstar di rimuovere contenuti transfobici dalle versioni PS5 e Xbox Series X S

Ora, come riportato anche da GameIndustry.biz , la società interessata ai diritti LGBTQ+Making Games ha chiesto a Rockstar di rimuovere elementi transfobici dalla riedizione diV in uscita ......su Amazon " Clicca qui per acquistare5 per Xbox su Amazon " Clicca qui per acquistare5 ... It Takes Two è l'opera magna di Hazelight Studios (già autori di A Way). Si tratta di un ...Mentre i fan sono in trepidante attesa per il nuovo God of War: Ragnarok, il suo predecessore continua ad essere elogiato con importanti riconoscimenti. God of War del 2018 si è assicurato una valanga ...Out Making Games ha chiesto a Rockstar di rimuovere elementi transfobici dalla riedizione di GTA V in uscita su PS5 e Xbox Series X|S.