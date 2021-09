GF Vip, Soleil Sorge crolla e annuncia l’addio: ecco cosa è successo (Di giovedì 30 settembre 2021) Soleil Sorge è scoppiata in lacrime dopo le accuse di razzismo piombate addosso in seguito alla discussione con Ainett Stephens. È il primo vero scontro di fuoco in questa edizione del Grande Fratello Vip e a pagarne le conseguenze è uno dei personaggi chiave della casa. I malumori delle ultime ore fanno capo alla lite scoppiata tra il modello egiziano Samy Youssef ed Alex Belli. Tra loro si sono scaldati i toni e ben presto gran parte dei compagni si sono schierati in sostegno di Samy. Ainett ha accusato l'attore romano di essere stato aggressivo con il ragazzo, fino a quando l'influencer si è messa in mezzo puntando il dito a sua volta contro Ainett e Samy perché stavano alzando la voce durante la discussione: "Smettetela di urlare come scimmie". Parole che le sono costate l'accusa di razzismo da parte di alcuni ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 30 settembre 2021)è scoppiata in lacrime dopo le accuse di razzismo piombate addosso in seguito alla discussione con Ainett Stephens. È il primo vero scontro di fuoco in questa edizione del Grande Fratello Vip e a pagarne le conseguenze è uno dei personaggi chiave della casa. I malumori delle ultime ore fanno capo alla lite scoppiata tra il modello egiziano Samy Youssef ed Alex Belli. Tra loro si sono scaldati i toni e ben presto gran parte dei compagni si sono schierati in sostegno di Samy. Ainett ha accusato l'attore romano di essere stato aggressivo con il ragazzo, fino a quando l'influencer si è messa in mezzo puntando il dito a sua volta contro Ainett e Samy perché stavano alzando la voce durante la discussione: "Smettetela di urlare come scimmie". Parole che le sono costate l'accusa di razzismo da parte di alcuni ...

