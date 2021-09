GF Vip, le Princess Salassié nipoti di un giardiniere: la famiglia oggi sarebbe in rovina (Di giovedì 30 settembre 2021) Il settimanale oggi ha pubblicato un’inchiesta con la quale fa luca sulla famiglia Hailé Salassié – cui appartengono le tre Principesse che si trovano attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip 6, ovvero le sorelle Lucrezia (Lulù), Clarissa e Jessica) – e soprattutto sul loro padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, il quale non solo attualmente si trova in carcere in Svizzera, ma non sarebbe neanche chi dice di essere, ovvero un Principe etiope. GF Vip 6, arrestato il padre delle Principesse Salassié Brutte notizie per Lucrezia, Jessica e Clarissa, il cui padre è finito in manette proprio negli scorsi giorni GF Vip 6, l’arresto del padre delle principesse Hailé ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 settembre 2021) Il settimanaleha pubblicato un’inchiesta con la quale fa luca sullaHailé– cui appartengono le tre Principesse che si trovano attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip 6, ovvero le sorelle Lucrezia (Lulù), Clarissa e Jessica) – e soprattutto sul loro padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, il quale non solo attualmente si trova in carcere in Svizzera, ma nonneanche chi dice di essere, ovvero un Principe etiope. GF Vip 6, arrestato il padre delle PrincipesseBrutte notizie per Lucrezia, Jessica e Clarissa, il cui padre è finito in manette proprio negli scorsi giorni GF Vip 6, l’arresto del padre delle principesse Hailé ...

