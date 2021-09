Ferrara fa discutere | L' Europa League non è la Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ciro, ex difensore del Napoli ora a DAZN, è intervenuto nel post partita per parlare della sconfitta azzurra contro lo Spartak Mosca. Ecco quanto dichiarato: "Il Napoli in altre circostante è riuscito a recuperare qualche partita, ma in una competizione così importante è piaciuto difficile perché il livello si alza parecchio. Il risultato finale è stato però fortemente condizionato dall'espulsione del portoghese Mario Rui".