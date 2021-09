Covid, Rienzi (Codacons): "Niente Rdc a chi non si vaccina, ricatto green pass su compenso si applichi a tutti" (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Il green pass è un ricatto per far vaccinare le persone. Perché ricattare solo i lavoratori dipendenti con la sospensione dello stipendio e non altri come i non vaccinati che percepiscono il reddito di cittadinanza?". Lo dice all'Adnkronos il presidente di Codacons, Carlo Rienzi certo della legittimità costituzionale della provocazione: "Niente reddito di cittadinanza a chi non si vaccina". "Stiamo facendo ricorso al Tar sulla sospensione dei lavoratori senza green pass - ricorda - Ed andremo avanti con questa provocazione. La sanzione a chi non ha il green pass è sul compenso del soggetto lavoratore, dunque con questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Ilè unper farre le persone. Perché ricattare solo i lavoratori dipendenti con la sospensione dello stipendio e non altri come i nonti che percepiscono il reddito di cittadinanza?". Lo dice all'Adnkronos il presidente di, Carlocerto della legittimità costituzionale della provocazione: "reddito di cittadinanza a chi non si". "Stiamo facendo ricorso al Tar sulla sospensione dei lavoratori senza- ricorda - Ed andremo avanti con questa provocazione. La sanzione a chi non ha ilè suldel soggetto lavoratore, dunque con questo ...

