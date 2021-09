Covid: a Bergamo altri 21 positivi e 620 persone in isolamento obbligatorio (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 21 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, secondo i dati diffusi giovedì 30 ottobre dalle autorità regionali. Scendono a 562 i residenti in isolamento obbligatorio, in quanto positivi al virus (un numero in leggero calo rispetto ai 620 di una settimana fa, secondo i numeri forniti dall’Ats). Sono invece 814 in isolamento fiduciario, in quanto loro contatti. In Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-4), mentre si registrano 4 decessi. A fronte di 58.426 tamponi effettuati, sono 401 i nuovi positivi (lo 0,6% del totale). I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 58.426, totale complessivo: 15.018.078 – i nuovi casi positivi: 401 – in terapia intensiva: 57 (-1) – i ricoverati ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 21 i nuovial-19 in provincia di, secondo i dati diffusi giovedì 30 ottobre dalle autorità regionali. Scendono a 562 i residenti in, in quantoal virus (un numero in leggero calo rispetto ai 620 di una settimana fa, secondo i numeri forniti dall’Ats). Sono invece 814 infiduciario, in quanto loro contatti. In Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-4), mentre si registrano 4 decessi. A fronte di 58.426 tamponi effettuati, sono 401 i nuovi(lo 0,6% del totale). I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 58.426, totale complessivo: 15.018.078 – i nuovi casi: 401 – in terapia intensiva: 57 (-1) – i ricoverati ...

