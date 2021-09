Come si è concluso il vertice dei giovani leader dell’ambiente a Milano (Di giovedì 30 settembre 2021) Youth4Climate, un momento della plenaria finale (foto: Antonio Piemontese)Non si fidano. “Com’è possibile combattere il cambiamento climatico se i dati sono già vecchi di anni quando vengono pubblicati?”. È una delle domande, forse tra le più pregnanti, posta dai ragazzi nella plenaria finale di Youth4Climate, kermesse milanese che ha messo attorno a un tavolo quattrocento giovani delegati per confrontarsi sul cambiamento climatico e dare suggerimenti agli adulti che si ritroveranno alla Cop26 di Glasgow a inizio novembre. La tre giorni lombarda, primo evento del genere (Come non ha mancato di ripetere il ministro alla Transizione ecologia Roberto Cingolani, padrone di casa) ha visto la città aprire le porte nonostante la pandemia. I quattro tavoli di discussione (con tampone per tutti ogni 48 ore) i hanno prodotto un documento comune che sarà ... Leggi su wired (Di giovedì 30 settembre 2021) Youth4Climate, un momento della plenaria finale (foto: Antonio Piemontese)Non si fidano. “Com’è possibile combattere il cambiamento climatico se i dati sono già vecchi di anni quando vengono pubblicati?”. È una delle domande, forse tra le più pregnanti, posta dai ragazzi nella plenaria finale di Youth4Climate, kermesse milanese che ha messo attorno a un tavolo quattrocentodelegati per confrontarsi sul cambiamento climatico e dare suggerimenti agli adulti che si ritroveranno alla Cop26 di Glasgow a inizio novembre. La tre giorni lombarda, primo evento del genere (non ha mancato di ripetere il ministro alla Transizione ecologia Roberto Cingolani, padrone di casa) ha visto la città aprire le porte nonostante la pandemia. I quattro tavoli di discussione (con tampone per tutti ogni 48 ore) i hanno prodotto un documento comune che sarà ...

Advertising

ilfoglio_it : 'Mori come Tortora' e le 'contraddizioni insuperabili' nell'indagine sul presunto accordo tra stato e mafia. Così M… - PintaMedicea : Si è concluso il percorso di #AnalisiSensoriale delle #birre artigianali agricole toscane che era iniziato a febbra… - thebursin___ : RT @moonshadow_369: Ha poi concluso: 'CI AMIAMO COSÌ COME SIAMO, e volevamo che tutto venisse fatto con sincerità'? MASALLAH, HANKER, MASA… - karolinazac1 : RT @moonshadow_369: Ha poi concluso: 'CI AMIAMO COSÌ COME SIAMO, e volevamo che tutto venisse fatto con sincerità'? MASALLAH, HANKER, MASA… - aranciaverde : RT @antondepierro: Si appena concluso il direttivo dell'#ItaliadeiDiritti.I nostri elettori barreranno il simbolo e scriveranno il nome di… -

Ultime Notizie dalla rete : Come concluso De Lise (Commercialisti): no tax area per gli under 30 per rilanciare l'economia ... occorre azzerare e ripartire", ha concluso il presidente dell'Ungdcec. Francesco Savio (giunta ... Come ulteriore aspetto positivo, la misura proposta farebbe da argine alla fuga all'estero dei nostri ...

Tomori in nazionale dopo due anni. Da Theo a Diaz e Tonali: effetto Milan L'assenza di Maguire ha favorito il rientro di Tomori, ma si tratta di una chiamata strameritata, come ha sottolineato lo stesso Southgate: "Sono impressionato dal modo in cui Fikayo ha concluso la ...

Sistema Invitalia Startup, tre anni in accelerazione InvItalia Come si è concluso il vertice dei giovani leader dell'ambiente a Milano Finisce la Youth4Climate, evento nel programma di preparazione alla Cop26. I giovani contestano le decisioni prese su dati vecchi e gli impegni blandi dei governi ...

... occorre azzerare e ripartire", hail presidente dell'Ungdcec. Francesco Savio (giunta ...ulteriore aspetto positivo, la misura proposta farebbe da argine alla fuga all'estero dei nostri ...L'assenza di Maguire ha favorito il rientro di Tomori, ma si tratta di una chiamata strameritata,ha sottolineato lo stesso Southgate: "Sono impressionato dal modo in cui Fikayo hala ...Finisce la Youth4Climate, evento nel programma di preparazione alla Cop26. I giovani contestano le decisioni prese su dati vecchi e gli impegni blandi dei governi ...