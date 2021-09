“Citofonare Rai2”, Simona Ventura e Paola Perego al timone di un nuovo show dal 3 ottobre (Di giovedì 30 settembre 2021) Da domenica 3 ottobre, il palinsesto di Rai2 si arricchisce di un nuovo programma. Debutta, infatti, Citofonare Rai2, condotto da un’inedita coppia composta da Paola Perego e Simona Ventura. Le conduttrici sono pronte ad intrattenere il pubblico con il nuovo show, in onda a partire dalle ore 11:15. I due volti del piccolo schermo, accompagnate da diversi ospiti che si susseguiranno nel corso delle puntate, mostreranno i luoghi più belli d’Italia, sotto il patrocinio del FAI, i musei, i mercati più curiosi che nel fine settimana colorano le città ed entreranno nelle case di alcune famiglie italiane. Si parlerà poi degli spettacoli teatrali e cinematografici previsti nel weekend e, con i giochi ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 settembre 2021) Da domenica 3, il palinsesto disi arricchisce di unprogramma. Debutta, infatti,, condotto da un’inedita coppia composta da. Le conduttrici sono pronte ad intrattenere il pubblico con il, in onda a partire dalle ore 11:15. I due volti del piccolo schermo, accompagnate da diversi ospiti che si susseguiranno nel corso delle puntate, mostreranno i luoghi più belli d’Italia, sotto il patrocinio del FAI, i musei, i mercati più curiosi che nel fine settimana colorano le città ed entreranno nelle case di alcune famiglie italiane. Si parlerà poi degli spettacoli teatrali e cinematografici previsti nel weekend e, con i giochi ...

