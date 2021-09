Caso Riace, l’ex sindaco Lucano condannato a 13 anni e due mesi: “Oggi finisce tutto” (Di giovedì 30 settembre 2021) L'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione dal tribunale di Locri. Il processo riguarda presunti illeciti nella gestione dei migranti. Le accuse contestate sono di associazione per delinquere, abuso d'ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d'asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.Nell'ambito di questa vicenda, nell'ottobre del 2018 - si ricorda - Lucano venne anche messo agli arresti domiciliari. L'ex sindaco di Riace è diventato un simbolo dell'accoglienza per migranti e richiedenti asilo. La gestione dei fondi - spiegava il giudice nell'ordinanza di custodia - è stata magari disordinata, ma non ci sono illeciti e nessuno ha mai intascato ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 settembre 2021) L'exdi, Domenico, è statoa 13e duedi reclusione dal tribunale di Locri. Il processo riguarda presunti illeciti nella gestione dei migranti. Le accuse contestate sono di associazione per delinquere, abuso d'ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d'asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.Nell'ambito di questa vicenda, nell'ottobre del 2018 - si ricorda -venne anche messo agli arresti domiciliari. L'exdiè diventato un simbolo dell'accoglienza per migranti e richiedenti asilo. La gestione dei fondi - spiegava il giudice nell'ordinanza di custodia - è stata magari disordinata, ma non ci sono illeciti e nessuno ha mai intascato ...

Namast70961553 : RT @manginobrioches: Luca Traini, che in un folle raid razzista sparò a sei persone a caso, solo perché avevano la pelle scura, è stato con… - ferni_f : RT @manginobrioches: Luca Traini, che in un folle raid razzista sparò a sei persone a caso, solo perché avevano la pelle scura, è stato con… - giulioguazzugli : @StefanoFeltri @giorgiaseru Novità sul caso Riace? Chiedo per un amico - mabosisc : RT @manginobrioches: Luca Traini, che in un folle raid razzista sparò a sei persone a caso, solo perché avevano la pelle scura, è stato con… - Rom_Lisa : RT @manginobrioches: Luca Traini, che in un folle raid razzista sparò a sei persone a caso, solo perché avevano la pelle scura, è stato con… -