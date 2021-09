Calcio: Lotito in Figc per Consiglio federale (2) (Di giovedì 30 settembre 2021) (Adnkronos) - La sentenza di condanna a 12 mesi del numero uno del club biancoceleste per il caso dei tamponi è stata rinviata dal Collegio di Garanzia alla Corte d'appello federale per una "rimodulazione della pena". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) (Adnkronos) - La sentenza di condanna a 12 mesi del numero uno del club biancoceleste per il caso dei tamponi è stata rinviata dal Collegio di Garanzia alla Corte d'appelloper una "rimodulazione della pena".

Advertising

Paolo_Bargiggia : Ecco chi ha portato nel calcio italiano il disastro @DAZN_IT senza rispetto per gli appassionati. @SerieA ?????? - TV7Benevento : Calcio: Lotito in Figc per Consiglio federale (2)... - sportface2016 : Claudio #Lotito si presenta regolarmente al Consiglio Figc, con la condanna in sospeso non è decaduto dal ruolo - TV7Benevento : Calcio: Lotito, ‘come mai sono qui? C’è il Consiglio federale mi sembra’... - TV7Benevento : Calcio: Lotito in Figc per Consiglio federale... -