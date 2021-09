Barcellona, esonero Koeman: l’ex Juve approva, c’è l’indizio (Di giovedì 30 settembre 2021) Ha rimediato un‘altra sconfitta, un’altra goleada e un’altra figuraccia. Il suo Barcellona proprio non riesce a decollare e, anzi, stenta proprio a partire! La dirigenza blaugrana è un fumo in queste ore. È vicina alla delicata e importante scelta che potrebbe cambiare la stagione: esonerare subito Koeman o dargli ancora fiducia? Barcellona, Koeman stavolta rischia davvero grosso Attualmente la scelta della dirigenza pare essere quella di confermarlo almeno per questo weekend: la sfida contro l’Atletico Madrid. Ed è evidente come risulta necessaria una vittoria per poter far rimanere sulla panchina catalana l’allenatore olandese. Quindi attenzione all’evoluzione della situazione. Barcellona, Pjanic, esonero, Koeman Intanto un’ex calciatore del ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) Ha rimediato un‘altra sconfitta, un’altra goleada e un’altra figuraccia. Il suoproprio non riesce a decollare e, anzi, stenta proprio a partire! La dirigenza blaugrana è un fumo in queste ore. È vicina alla delicata e importante scelta che potrebbe cambiare la stagione: esonerare subitoo dargli ancora fiducia?stavolta rischia davvero grosso Attualmente la scelta della dirigenza pare essere quella di confermarlo almeno per questo weekend: la sfida contro l’Atletico Madrid. Ed è evidente come risulta necessaria una vittoria per poter far rimanere sulla panchina catalana l’allenatore olandese. Quindi attenzione all’evoluzione della situazione., Pjanic,Intanto un’ex calciatore del ...

