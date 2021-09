Ballando con le stelle: Morgan, arriva un annuncio ufficiale! (Di giovedì 30 settembre 2021) Tra poche settimane Ballando con le stelle tornerà su Rai 1: vediamo insieme tutte le novità del programma condotto da Milly Carlucci. I giudici di Ballando con le stelleDa qualche giorno il cast di Ballando con Le stelle è stato svelato. Come ogni anno, la trasmissione sarà condotta da Milly Carlucci e andrà in onda il sabato, in prima serata. I giudici del programma saranno sempre loro: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Insieme a loro e alla presentatrice, ci sarà sempre Paolo Belli, in scena insieme alla sua band. I concorrenti presenti in questa occasione saranno Al Bano, Morgan, Memo Remigi, Federico Fashion Style, Fabio Galante, Alvise Rigo, Andrea Iannone, Valerio Rossi Albertini, Sabrina ... Leggi su formatonews (Di giovedì 30 settembre 2021) Tra poche settimanecon letornerà su Rai 1: vediamo insieme tutte le novità del programma condotto da Milly Carlucci. I giudici dicon leDa qualche giorno il cast dicon Leè stato svelato. Come ogni anno, la trasmissione sarà condotta da Milly Carlucci e andrà in onda il sabato, in prima serata. I giudici del programma saranno sempre loro: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Insieme a loro e alla presentatrice, ci sarà sempre Paolo Belli, in scena insieme alla sua band. I concorrenti presenti in questa occasione saranno Al Bano,, Memo Remigi, Federico Fashion Style, Fabio Galante, Alvise Rigo, Andrea Iannone, Valerio Rossi Albertini, Sabrina ...

