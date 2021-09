A Striscia la notizia non bastano Incontrada e Siani: Amadeus domina senza difficoltà (Di giovedì 30 settembre 2021) Non sarà arrivato il momento di rinnovarsi in qualche modo, ma non semplicemente cambiando la coppia di conduttori? Dopo la prima puntata della “curiosità” per la nuova coppia seduta al bancone di Striscia la notizia, formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, gli ascolti del terzo appuntamento sono calati. Ieri infatti, Striscia la notizia non ha raggiunto neppure quota 4 milioni di spettatori, incassando un risultato modesto rispetto all’access prime time di Rai 1 che con Amadeus vola. Non sarà quindi arrivato il momento della svolta, di comprendere che forse il pubblico vuole vedere qualcosa di diverso ? Per il momento quindi Siani e Incontrada fanno il loro ma non portano nulla di diverso rispetto alle coppie del passato. E’ ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 settembre 2021) Non sarà arrivato il momento di rinnovarsi in qualche modo, ma non semplicemente cambiando la coppia di conduttori? Dopo la prima puntata della “curiosità” per la nuova coppia seduta al bancone dila, formata da Alessandroe Vanessa, gli ascolti del terzo appuntamento sono calati. Ieri infatti,lanon ha raggiunto neppure quota 4 milioni di spettatori, incassando un risultato modesto rispetto all’access prime time di Rai 1 che convola. Non sarà quindi arrivato il momento della svolta, di comprendere che forse il pubblico vuole vedere qualcosa di diverso ? Per il momento quindifanno il loro ma non portano nulla di diverso rispetto alle coppie del passato. E’ ...

